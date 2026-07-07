Il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord: lo dicono i dati sul Pil. Una buona notizia che non si trasforma in reddito più alto per i lavoratori dipendenti. Anzi, al Sud hanno perso più potere d’acquisto dei colleghi che vivono nelle altre zone del paese. Il caldo peggiora i risultati scolastici, soprattutto per chi ha un background familiare meno solido. Lo dimostra un’analisi dei punteggi nei test Invalsi degli alunni italiani di quinta elementare. Le disuguaglianze tendono ad accumularsi e rafforzarsi nel tempo, anche attraverso l’azione di istituzioni fondanti della vita sociale, come famiglia, città, imprese e stato. Rappresenta un nuovo capitolo nei rapporti tra broadcaster tradizionali e piattaforme streaming l’accordo tra Netflix e la francese TF1. E nasce dalla necessità di rispondere alla forte concorrenza di YouTube sul tempo degli utenti e sulla raccolta pubblicitaria.

Il “grafico per capire” di oggi mostra quali sono i paesi europei che producono più energia da fonti rinnovabili. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Paolo Pinotti, professore all’Università Bocconi ed esperto di economia del crimine, ci occupiamo del paradosso di un’Italia che si sente insicura mentre dai dati risulta uno dei paesi più sicuri al mondo. E di come un approccio scientifico possa aiutare a disegnare politiche di sicurezza lucide e lungimiranti.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato all’economia della Cina. Strategie pluridecennali che hanno permesso al gigante asiatico di conquistare primati industriali e tecnologici. E ora l’Occidente – e l’Europa in particolare – si trova ad affrontare una sfida che ancor prima che commerciale è istituzionale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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