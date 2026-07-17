I risultati del monitoraggio per il 2024 indicano che in quasi tutte le regioni i livelli essenziali di assistenza sono garantiti. Nulla cambia però in termini di divari territoriali. Manca infatti una strategia complessiva che preveda meccanismi per incentivare il miglioramento continuo degli standard regionali. Nell’annoso dibattito sugli eurobond, che vede contrapposti gli stati mediterranei ai frugali, arriva una proposta della Spagna: coinvolgere nella loro adozione solo i “paesi volenterosi”. Potrebbe essere un buon punto di partenza per una discussione concreta, considerato anche “l’ammorbidimento” tedesco sul tema. Dal 1° luglio è scattata la nuova disciplina che prevede l’iscrizione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti. Ma la costruzione di un’architettura pensionistica solida richiede altri e vari interventi, compreso un cambiamento di carattere culturale.

Il “grafico per capire” di oggi è dedicato al numero di persone che, in ogni regione, non possono votare perché fuorisede. Un tema oggi al centro della nuova legge elettorale in discussione in Parlamento, che punta a garantire finalmente il diritto di voto a chi è lontano da casa. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

“Lavoce in mezz’ora” è il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Siamo in estate e nel nostro paese arrivano milioni di turisti. Riproponiamo perciò l’intervista con Riccardo Trezzi, professore all’università di Pavia e consulente per fondi di investimento, nella quale il fenomeno del turismo in Italia viene analizzato sotto diversi aspetti: dal suo valore aggiunto alla produttività, dai contratti collettivi ai salari reali.

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Domani sabato 18 luglio sarà in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’energia e in particolare al nucleare. Non sarà certo la legge delega sul ritorno all’atomo, da poco approvata, a risolvere la vulnerabilità dell’Italia agli shock energetici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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