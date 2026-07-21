Approvata alla Camera, la legge elettorale proposta dal governo passa ora all’esame del Senato. È quindi assai probabile che alle elezioni politiche del 2027 voteremo con il nuovo sistema, anche se alcune prescrizioni sollevano dubbi di incostituzionalità. Tra l’altro, la legge introduce un premio di maggioranza che dovrebbe garantire la governabilità. Una simile previsione finisce invece per portare alla costruzione di coalizione disomogenee, dove guadagnano spazio le posizioni più estreme. Una pubblica amministrazione indipendente ed efficace non è una palude da bonificare, come sostengono i leader populisti. Al contrario, è un baluardo contro le conseguenze più gravi delle loro scelte economiche. Il Piano strutturale di bilancio a medio termine, il documento attraverso il quale gli stati europei indicano il proprio percorso di finanza pubblica, dovrebbe far tesoro dell’esperienza del Pnrr. Dovrebbe mantenerne il metodo così da trasformarsi in uno strumento attuativo con milestone, target, responsabilità e indicatori ben chiari.

Il “grafico per capire” di oggi è dedicato all’impatto economico del Mondiale di calcio appena concluso, con stime delle spese, del Pil generato e dell’occupazione negli Stati Uniti e nel resto del mondo. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

“Lavoce in mezz’ora” è il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Siamo in estate e nel nostro paese arrivano milioni di turisti. Riproponiamo perciò l’intervista con Riccardo Trezzi, professore all’università di Pavia e consulente per fondi di investimento, nella quale il fenomeno del turismo in Italia viene analizzato sotto diversi aspetti: dal suo valore aggiunto alla produttività, dai contratti collettivi ai salari reali.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’energia e in particolare al nucleare. Non sarà certo la legge delega sul ritorno all’atomo, da poco approvata, a risolvere la vulnerabilità dell’Italia agli shock energetici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza la dipendenza energetica di Italia ed Europa, una delle principali fragilità emerse negli ultimi anni, dovuta al ruolo ancora centrale di petrolio e gas e alla necessità di ricorrere in larga parte alle importazioni, con situazioni molto diverse tra i paesi.

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