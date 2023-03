Obiettivi autoreferenziali e appiattimento delle valutazioni portano la pubblica amministrazione siciliana a dare un ottimo giudizio della sua attività, smentito da Corte dei conti e Tar. Una dimostrazione di più che l’efficienza non si impone per legge.

Non basta la semplificazione delle norme

La competitività del paese e la capacità di realizzare investimenti e rispettare impegni e tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sembrano dipendere esclusivamente da un robusto pacchetto di semplificazioni e deroghe alla disciplina vigente, e in particolare alle norme su appalti, ambiente, urbanistica.

Eppure, l’esperienza maturata a partire dalla legge n. 241/1990 dimostra che la semplificazione normativa da sola non basta e che innestare riduzioni di termini procedimentali e modelli di attività amministrativa virtuosi su assetti organizzativi obsoleti e strutture burocratiche inefficienti non produce risultati.

Le norme nazionali e regionali, soprattutto negli ultimi anni, hanno imposto elevati standard di qualità dei servizi e delle prestazioni pubbliche e un sostanziale incremento di efficienza delle strutture burocratiche: riduzione dei tempi dei procedimenti e delle gare di appalto, deroghe alle procedure più complesse, “taglio” degli adempimenti e dei controlli preventivi più penalizzanti, adozione di sistemi meritocratici in grado di premiare i dipendenti pubblici virtuosi, disciplina del potere di sostituire strutture e funzionari che rallentano l’attività amministrativa, sanzioni per enti e burocrati inefficienti, e altro ancora.

Appare emblematico, allora, il caso della Sicilia. A diversi anni dall’adozione di queste misure, le patologie che zavorrano il sistema economico sociale siciliano si sono cronicizzate e in certi ambiti addirittura aggravate, a causa dell’incapacità di verificarne l’effettiva applicazione e attuazione.

Ciò perché l’efficienza non si può imporre per legge, ma richiede capacità di definire gli obiettivi delle politiche pubbliche, attente e costanti attività di monitoraggio e controllo e capacità di rilevare e sanzionare l’inefficienza. Obiettivi autoreferenziali e appiattimento delle valutazioni incidono, evidentemente, sulla qualità dell’attività amministrativa.

Le autovalutazioni della Regione siciliana

L’ultima relazione della Corte dei conti sulla parifica del rendiconto regionale siciliano evidenzia la mancanza di controlli affidabili sulla qualità dei servizi, sull’impatto della regolazione, sull’efficienza burocratica, e “un indiscriminato riconoscimento del livello massimo di indennità di risultato, in contrasto con il principio meritocratico”: al 96,15 per cento dei dirigenti e al 97,77 per cento del personale non dirigenziale sono stati assegnati la fascia di performance più alta e il punteggio massimo. Peraltro, queste eccellenti valutazioni, omogeneamente riconosciute alla generalità di dirigenti e funzionari, “(con conseguente percezione della cosiddetta “retribuzione premiante”) risentono del carattere non sfidante degli obiettivi” e dell’assenza di coinvolgimento delle categorie interessate dall’attività amministrativa.

La recente relazione del presidente del Tar Sicilia evidenzia “un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione siciliana”, rileva che “la percezione della sua presumibile capacità di gestire i programmi di investimento oggetto, tra l’altro, del Pnrr, è tutt’altro che positiva” e delinea un apparato “incapace di onorare le proprie obbligazioni (ottemperanze), e gli elementari doveri procedimentali (silenzi e accessi)”.

Eppure, le strutture burocratiche regionali attestano una media di conseguimento degli obiettivi pari al 93 per cento per i centri di responsabilità amministrativa e al 95 per cento per l’intera amministrazione regionale.

Ad esempio, viene certificato il conseguimento del 100 per cento degli obiettivi concernenti l’efficientamento del ciclo integrato delle acque “anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie”. Tuttavia dall’ultimo censimento Istat risulta che in Sicilia viene sprecato il 52,5 per cento dell’acqua potabile erogata (percentuale più alta a livello nazionale), che la percentuale della popolazione coperta da un servizio pubblico di fognatura è la più bassa d’Italia, che 25 comuni siciliani (62,5 per cento del totale nazionale) e 315 mila cittadini sono privi di un servizio di fognatura, che non hanno servizi di depurazione 79 comuni siciliani (su 391) e 636.116 individui (il 13 per cento dei residenti in Sicilia).

Allo stesso modo risultano pienamente conseguiti (100 per cento) gli obiettivi in materia sanitaria: “favorire forme di erogazione delle prestazioni adeguate al nuovo contesto generato dall’emergenza Covid”, “migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria, con particolare riguardo al recupero delle liste d’attesa”, “potenziare l’offerta di servizi sanitari e socio-sanitari integrati”.

Sulla base dei dati sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, la Sicilia risulta inadempiente nelle attività di prevenzione (penultima), di assistenza ospedaliera, di assistenza domiciliare e residenziale, nelle cure palliative, e adempiente con criticità riguardo agli standard relativi alle liste di attesa, alle cure primarie, ai percorsi nascita e ad altri rilevanti profili di assistenza sanitaria.

La Regione siciliana autocertifica anche il conseguimento del 100 per cento degli obiettivi concernenti la prevenzione dell’emarginazione sociale e della povertà, in un contesto in cui, secondo dati Istat e Openpolis, circa mezzo milione di cittadini (9,6 per cento) vive in uno stato di grave deprivazione, il 43,5 per cento della popolazione e il 65 per cento dei minori è a rischio povertà ed esclusione sociale.

Anche gli obiettivi concernenti l’assetto urbanistico e le azioni di contrasto all’abusivismo risultano conseguiti al 100 per cento, masecondo i rapporti di Ispra e Legambiente, la Sicilia è al quarto posto per cementificazione in valore assoluto, (oltre 167 mila ettari), nel territorio regionale sono stati accertati 31.981 abusi, per circa sette milioni di metri cubi di superficie, ed è stato abbattuto solo il 20,9 per cento degli immobili colpiti da un provvedimento amministrativo. Una recente analisi dell’Istituto nazionale di urbanistica sul contesto siciliano documenta poi il crescente consumo di suolo, la cura insufficiente delle parti più pregiate del territorio come quelle costiere, le rilevanti lacune delle politiche di gestione dei rischi sismico e idrogeologico e di tutela del paesaggio, la sostanziale inefficienza del sistema di pianificazione urbanistica.

Le strutture regionali autocertificano anche il conseguimento totale degli obiettivi di riqualificazione e decontaminazione delle aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ma recentemente il presidente di Confindustria Catania ha lamentato un “grande abbandono” della Zona industriale etnea, realizzata “su un pantano” e “l’assenza di manutenzione ordinaria e cura delle emergenze”, e raccontato che alcuni imprenditori non possono entrare nelle proprie aziende durante la pioggia.

La distanza tra i risultati certificati dalla Pa e quelli percepiti dai cittadini

Questi dati consentono di cogliere la profonda distanza tra gli obiettivi e i risultati dell’attività amministrativa concepiti dalle strutture politiche e burocratiche nei fondamentali ambiti sociali ed economici e quelli percepiti dall’utenza e dalle autorità di controllo. E dimostrano che l’efficienza richiede capacità di individuare obiettivi concreti e misurabili calibrati sulle esigenze della collettività di riferimento, il coinvolgimento effettivo delle categorie interessate all’esercizio dell’attività pubblica, la capacità di superare la logica dell’adempimento, spostando il baricentro dell’attività amministrativa e dei rapporti con i privati e le categorie interessate su un piano manageriale e negoziale, e non burocratico-formale, la responsabilizzazione di strutture burocratiche e personale.

A tal fine, occorre abbandonare la logica degli obiettivi generici e discrezionali e dei criteri di valutazione auto-determinati e agganciare la performance delle pubbliche amministrazioni a parametri oggettivi, individuati attraverso la metodologia dei Lep, sulla base di indicatori e standard di efficienza condivisi e misurabili, definiti in ragione di livelli qualitativi e quantitativi di servizio, calibrati in relazione ai fabbisogni della collettività e alle caratteristiche delle strutture burocratiche.