Si dice spesso le banche italiane attraversano una congiuntura particolarmente favorevole. È però probabile è che nei prossimi mesi i profitti si riducano. Meglio quindi evitare tasse straordinarie, ma anche la distribuzione di alti dividendi e bonus.

Profitti alti, ma due anomalie

È opinione comune che le banche italiane vivano una congiuntura particolarmente favorevole. La repentina salita dei tassi d’interesse ha permesso al margine di intermediazione di crescere enormemente. Lo stock di crediti deteriorati si è ridotto a un livello molto basso, pari a quello degli altri partner europei e non mostra significativi segni di accelerazione. Così i profitti hanno toccato valori che non si vedevano da anni, mentre il livello di capitalizzazione risulta più che soddisfacente. Tutto questo ha indotto i loro manager ad annunciare dividendi, buyback e bonus molto alti e alcune forze politiche a proporre una tassa straordinaria sui loro profitti.

Eppure, le banche italiane presentano un paio di anomalie che meritano qualche considerazione e che per certi versi le accomunano a molti istituti americani in difficoltà e ai problemi che hanno dovuto affrontare.

La prima anomalia riguarda la dimensione dei titoli pubblici domestici detenuti. A fine febbraio le banche italiane possedevano titoli nazionali per 327 miliardi di euro, pari al 9,2 per cento del totale del loro attivo, contro una media degli altri paesi dell’area dell’euro del 2,7 per cento. Il possesso di una grande quantità di titoli pubblici domestici, che per altro ha da sempre caratterizzato il sistema bancario italiano, è foriera di due potenziali debolezze. Da un lato può nascondere perdite occulte se, come è probabile in questa congiuntura, i titoli sono stati acquistati negli anni di bassi tassi d’interesse e messi in bilancio come held to maturity, cioè con l’impegno a detenerli fino a scadenza. Dall’altro, espone il sistema bancario a un rischio di tasso se lo spread sui titoli italiani dovesse per qualsiasi ragione salire. È il cosiddetto diabolic loop, cioè il circolo vizioso tra rischio sovrano e rischio bancario a lungo studiato dalla teoria economica e particolarmente temuto dai nostri partner europei.

In termini di perdita potenziale sui titoli nei portafogli delle banche, l’ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia, dopo averci ricordato che i principi contabili Ias/Ifrs impongono agli intermediari finanziari di indicare nei loro bilanci una stima di tali perdite, cerca di valutarne l’impatto sul sistema italiano. In particolare, con un linguaggio che Manzoni avrebbe definito come latinorum, si legge: “Con riferimento al portafoglio in essere alla fine di dicembre del 2022, l’impatto stimato delle unrealized losses sul CET1 ratio (…) ammontava in media a circa 200 punti base, a fronte di un CET1 ratio del 15,3 per cento. Meno del 2 per cento del complesso delle unrealized losses, tuttavia, faceva capo a banche con un indice medio di copertura della liquidità su un orizzonte temporale di un mese (…) relativamente contenuto”. Come per dire che le banche italiane hanno in pancia circa 45 miliardi di perdite latenti, pari a oltre due anni di profitti. Una cifra significativa che, tuttavia, non dovrebbe intaccare la stabilità del sistema, ma al limite affliggere solo pochi istituti di piccole dimensioni. Ogni ulteriore aumento dei tassi d’interesse, poi, potrebbe trovare un’importante, anche se decrescente, copertura nel margine di intermediazione.

La dipendenza dai fondi Bce

La seconda anomalia del sistema bancario italiano ha a che fare con la raccolta. Al di là della distinzione tra depositi assicurati e non assicurati, che nel caso delle banche americane ha giocato un ruolo molto importante, ciò che colpisce nel caso italiano è la sua dipendenza dai fondi a più lungo termine raccolti dalla Bce. Come mostrato dai recenti dati pubblicati dal Fmi nell’ultimo numero del Global Financial Stability Report, non solo le banche italiane sono state le principali beneficiare del programma di Tltro (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), ma sono anche le uniche per le quali i fondi raccolti dalla Bce sono superiori ai loro depositi presso la banca centrale al netto della riserva obbligatoria, cioè al loro eccesso di liquidità (vedi figura 1).

Così, sempre dalla Banca d’Italia, apprendiamo che alla fine di marzo il rifinanziamento in essere delle banche italiane attraverso il Tltro ammontava a 318 miliardi, di cui circa il 45 per cento in scadenza entro giugno. Pertanto, nei prossimi mesi le banche italiane dovranno raccogliere maggiori fondi sui mercati obbligazionari o indebitarsi presso la Bce con finanziamenti a breve di natura ordinaria. In entrambi, i casi i costi della raccolta tenderanno a salire e il margine di intermediazione a diminuire. L’effetto è destinato a rafforzarsi nel tempo poiché con tassi d’interesse in crescita, i depositanti sono sempre più tentati a spostare i loro risparmi verso investimenti più remunerativi, quali i titoli di stato, le obbligazioni private e i fondi monetari.

In definitiva, è molto probabile che nei prossimi trimestri i profitti delle banche si riducano anche se per il momento la loro stabilità non è messa in discussione. Tuttavia, è meglio che in questa primavera nessuno, né le autorità fiscali che non dovrebbero tassare troppo le banche, né i manager che non dovrebbero distribuire troppi dividenti, buyback e bonus, faccia la cicala, per non ritrovarsi a dover ballare questo inverno, come ci ricorda la favola di Esopo.