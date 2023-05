Le azioni di Ultima Generazione o la critica alla meritocrazia ricordano alcuni aspetti del movimento studentesco del ’68. Ma alla lunga radicalizzazione, ideologismo e scontro generazionale sembrano aver prodotto opinioni politiche di segno opposto.

L’eredità del movimento studentesco

Due recenti vicende apparentemente lontane tra loro – l’attivismo disobbediente dei giovani di Ultima Generazione e le critiche alla meritocrazia nella scuola – fanno venire in mente la protesta studentesca del ‘68: radicalismo (contro riformismo pragmatico), verità assoluta (contro verità provvisorie in quanto falsificabili), perequazione (contro differenziazione basata sul merito). Seguendo questa suggestione, ci sembra interessante discutere gli effetti di lungo periodo su opinioni e comportamenti degli individui di forti ondate ideologiche. Tra l’altro, proprio in questi giorni ricorre il 55° anniversario del Maggio francese.

In un nostro paper recente, scritto a sei mani con Guido de Blasio, abbiamo studiato l’impatto di lungo termine delle proteste studentesche sulle preferenze politiche degli individui.

Il movimento studentesco è stato uno dei più importanti fenomeni culturali della seconda parte del Novecento. Ha preso le mosse a Berkeley nel 1964 per poi diffondersi in anni diversi in vari paesi occidentali, raggiungendo il suo apice nel 1968 e proseguendo fino alla fine degli anni Settanta. Si è caratterizzato per diversi tratti tipici della sinistra radicale, con forti spinte antiautoritarie e pacifiste. Nel corso del tempo, questi ideali hanno lentamente lasciato spazio ad aspetti poco edificanti, come la violenza politica. Cosa attendersi come lascito di un simile milieu culturale? Da un lato, ci si aspetterebbe una maggiore inclinazione a sinistra, verso i temi dell’equità e della redistribuzione. Dall’altro, la violenza politica potrebbe aver stimolato istanze securitarie, così come l’abbassamento dei criteri meritocratici (il “18 politico”), vissuto come ingiusto dai più meritevoli, potrebbe aver innescato una reazione opposta. Insomma, si tratta di un tema squisitamente empirico.

L’indagine

Nello studio ci siamo concentrati su di un campione di paesi con alcune caratteristiche: buon grado di sviluppo economico (primo 25 per cento dei paesi per Pil pro capite nel 1965), istituzioni democratiche (sulla base dei dati del progetto Polity), presenza di proteste studentesche di massa (almeno un episodio nel periodo 1964–1972 secondo i dati Speed – Social, Political and Economic Event Database). La figura 1 mostra il numero delle proteste studentesche di massa per paese e anno per il campione oggetto di analisi. Il grafico relativo all’insieme dei paesi mostra chiaramente il picco del 1968. I dati dei singoli paesi mostrano anche una certa eterogeneità temporale, in certi casi con lunghe code negli anni successivi.

Figura 1 – Proteste studentesche di massa per paese

Per misurare le preferenze politiche dei cittadini abbiamo combinato i dati della European Social Survey (per i paesi europei) con quelli della World Value Survey (per gli altri). La tecnica econometrica utilizzata è basata sull’ipotesi, suffragata da diversi studi di psicologia, che quanto accade nella vita di un individuo tra i suoi 18 e i suoi 25 anni (i cosiddetti “impressionable years”) abbia un impatto molto duraturo su opinioni e comportamenti individuali. Sotto questa ipotesi, sfruttando il fatto che le proteste hanno avuto luogo in momenti diversi in paesi diversi (figura 1), è possibile isolare l’impatto di lungo termine del movimento studentesco, tenendo conto anche di tanti altri fattori che influenzano comportamenti e opinioni quali età, genere, nazionalità. Per esempio, i risultati non dipendono dal fatto che al crescere dell’età si tende verso opinioni di stampo più conservatore.

Agli intervistati è stato chiesto di posizionarsi in un range da 0 a 10 rispetto a diverse affermazioni relative al posizionamento politico lungo l’asse sinistra-destra. La figura 2 riporta i principali risultati dell’analisi. Per ciascuna dimensione di posizionamento politico (in ascisse), il grafico riporta la differenza media tra le risposte di chi è stato maggiormente “esposto” al movimento studentesco (perché i suoi “impressionable years” hanno incrociato le proteste in certi anni e in certi paesi: chiamiamoli “trattati”) e chi lo è stato meno (“controlli”). Le barre verticali rappresentano gli intervalli di confidenza al 95 per cento. La prima linea mostra che, nel lungo termine, i “trattati” si collocano più a destra dei “controlli” e che la differenza, pur piccola in assoluto, è statisticamente significativa. Le risposte successive indicano diverse possibili declinazioni di preferenze politiche di stampo conservatore. Di queste, per due troviamo un impatto positivo e significativo (“ampie differenze di reddito fungono da incentivo” e “il duro lavoro permette di migliorare le proprie condizioni di vita”), mentre per le altre l’impatto è statisticamente nullo. Riassumendo: essere stati esposti al movimento studentesco con epicentro nel 1968 porta, nel lungo periodo e relativamente a un opportuno gruppo di controllo, a una leggera preferenza per posizioni conservatrici e, in particolare, porta a vedere le differenze di reddito come incentivi e a ritenere gli esiti di vita individuali come il frutto del proprio lavoro (“faber est suae quisque fortunae” dicevano i latini).

Figura 2 – Impatto del movimento studentesco su orientamenti politici

Non siamo in grado di documentare in base a quale meccanismo chi è stato esposto agli anni formidabili abbia poi maturato opinioni politiche in parte opposte. Magari l’appiattimento antimeritocratico ha prodotto una reazione contraria in coloro che non hanno visto riconosciuto il proprio valore dal sistema scolastico; oppure, le rappresentazioni più estreme, come ad esempio quelle legate all’uso della violenza negli anni Settanta, hanno generato una reazione contraria di “legge e ordine”. In ogni caso, i nostri risultati suggeriscono che il radicalismo è una modalità di creazione di convinzioni durature poco efficace.