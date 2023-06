L’aumento degli arrivi via mare di migranti nella bella stagione non è un’emergenza, ma un fatto che si ripete ogni anno. La questione dovrebbe essere affrontata in modo complessivo, considerando i nessi fra migrazioni, instabilità politica e sviluppo economico. Ed è una sfida che chiama in causa l’Europa, ancor più dell’Italia. Il decreto Lavoro, emanato a maggio, è ora all’esame del Parlamento. Forse è l’occasione per rimediare ad alcune delle sue incongruenze. Per esempio, l’esclusione dei lavoratori stranieri, anche con regolare permesso di soggiorno, dalla indennità per la frequenza dei corsi di formazione al lavoro. La Regione Lombardia rinnova per altri dieci anni il contratto di servizio con Trenord per il trasporto ferroviario regionale, senza passare per una gara: un nuovo esempio di “cattura del regolatore”, con gli interessi aziendali che finiscono per prevalere su quelli della collettività. Il movimento studentesco del ’68 è stato un importante fenomeno culturale, che ha coinvolto molti paesi occidentali. Cinquantacinque anni dopo, sembra però aver prodotto opinioni politiche di stampo conservatore in chi lo ha vissuto, direttamente o indirettamente. I risultati di uno studio. Il bando della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti audiovisivi per cinque stagioni del campionato di calcio arriva in un momento di cambiamento e di incertezza per tv e fornitori di servizi in streaming. Benché il calcio sia uno dei contenuti più ambiti dell’offerta televisiva, gli obiettivi di ricavo potrebbero non essere raggiunti.

È iniziato a Torino il Festival Internazionale dell’Economia, che quest’anno ha come tema “Ripensare la globalizzazione” (qui il programma completo dal 1° al 4 giugno). Anche lavoce.info partecipa attivamente al Festival: abbiamo organizzato tre Forum per discutere di imprese globali, energia e nuovo Patto di stabilità europeo. È per questa ragione che abbiamo eccezionalmente anticipato a giovedì l’invio della NewsLetter de lavoce.info. Vi aspettiamo ai Forum de lavoce.info a Torino!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!