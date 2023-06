Se disegnati in maniera chiara, mirati ai giovani laureati e limitati nel tempo, gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei cervelli sono uno strumento utile. Ma vanno affiancati a misure concrete per intervenire sulle cause dell’emigrazione.

Due decenni di fuga dei cervelli e due decenni di incentivi fiscali

L’emigrazione di giovani e laureati ha caratterizzato la storia italiana degli ultimi due decenni, come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso il 2 giugno, con conseguenze negative su imprenditorialità e innovazione.

Come mostra la figura 1, i flussi in uscita di laureati (emigrati) sono sistematicamente maggiori di quelli in entrata (rimpatri). Inoltre, l’Italia rimane il fanalino di coda tra i paesi Ocse in termini di attrattività di immigrazione qualificata dall’estero.

Per contrastare il fenomeno, il legislatore è intervenuto con una serie di sgravi fiscali per favorire il rientro del capitale umano in Italia. I primi sono stati introdotti nel 2004 per i docenti universitari e ricercatori che tornavano in Italia dopo 2 anni all’estero. Tuttavia, è con la legge “Controesodo” (2010) che gli incentivi vengono estesi a tutti i laureati, a condizione di essere nati a partire dal 1969. I beneficiari godevano di un’esenzione Irpef del 70-80 per cento dei redditi da lavoro dipendente e autonomo. Il regime di Controesodo è stato sostituito nel 2015 dal Dlgs “Impatriati”, che ha rimosso il limite di età ed esteso gli incentivi ai non laureati purché in possesso di elevata specializzazione e di una lunga esperienza all’estero (5 anni). Infine, il Dl “Crescita” del 2019 ha eliminato i requisiti di specializzazione/laurea e reso gli incentivi più generosi. La tabella 1 riassume le principali caratteristiche dei regimi agevolativi.

Una valutazione dell’efficacia degli incentivi

Ma gli incentivi spingono veramente gli espatriati a tornare in Italia? Sebbene la letteratura economica mostri come le tasse sul reddito influenzino le scelte di migrazione degli individui con redditi alti, non è affatto scontato che i giovani laureati, spesso all’inizio delle rispettive carriere lavorative, siano così sensibili alle differenze di tassazione, soprattutto in un contesto di brain drain come quello italiano.

Per rispondere alla domanda, in un lavoro con Jacopo Bassetto, studiamo gli effetti di Controesodo sul rientro del capitale umano in Italia, sfruttando i due requisiti – essere laureati e nati non prima del 1969 – per isolare l’effetto degli incentivi fiscali sul rientro in Italia. Infatti, sebbene la figura 2 mostri un incremento dei rientri di giovani laureati (aventi diritto) dopo il 2011, il fenomeno potrebbe essere dovuto anche a fattori diversi dagli incentivi, come l’aumento meccanico dei rientri all’aumentare delle partenze e la crisi economica che ha colpito diversi paesi europei oltre all’Italia. Per questo motivo, la nostra strategia in differenze triple (Triple Differences) confronta l’aumento dei rientri tra i giovani laureati con quelli tra i giovani diplomati e tra i laureati nati prima del 1969.

Utilizzando questa metodologia e i dati Istat sulle cancellazioni dall’Aire, stimiamo che l’introduzione degli incentivi fiscali con la legge Controesodo abbia aumentato del 30 per cento i flussi di rientro dall’estero di individui aventi diritto agli incentivi (rispetto ai non aventi diritto). L’aumento, benché sostanziale, non è tuttavia sufficiente a colmare il divario con le partenze.

Costi e benefici per la finanza pubblica

Ma quanto ci costano queste misure? Nel nostro lavoro ci focalizziamo sugli effetti degli incentivi sul gettito Irpef. Per stimarli, dobbiamo distinguere i rimpatri in due categorie: gli individui al margine, cioè persone rientrate grazie agli incentivi e che lo non avrebbero fatto se non ci fossero stati, e gli individui infra-marginali, coloro che sarebbero rientrati in ogni caso. I primi generano un beneficio netto per il fisco, mentre i secondi generano un costo pari alla differenza tra Irpef integrale e ridotta. Inoltre, il rientro dei primi produce ulteriori effetti fiscali che non consideriamo, come quelli del rientro di capitale umano qualificato sulla produttività e sul gettito di altre imposte (Iva, Inps e Irpef su redditi non da lavoro).

Nel caso di Controesodo, l’aumento del 30 per cento si traduce in un rapporto costi-benefici all’incirca in pareggio: con alcune assunzioni, la perdita di gettito degli infra-marginali è compensata dall’aumento di gettito degli individui marginali. Tuttavia, l’effetto fiscale è negativo se i) una quota sufficientemente alta di individui al margine re-emigraallo scadere degli incentivi (o prima) e se ii) la durata degli incentivi è troppo lunga o l’età media dei beneficiari troppo alta. Il motivo è che gli incentivi di lunga durata, nonché quelli concessi a individui sopra una certa età, riducono l’orizzonte contributivo tra la scadenza degli incentivi e la pensione, e quindi il beneficio fiscale.

Incentivi sono efficaci se ben mirati e limitati nel tempo

Benché semplificata, la nostra analisi evidenzia come gli incentivi vadano disegnati in maniera oculata, con una durata non eccessiva, limitati al di sotto di una certa età e accompagnati da misure per ridurre la probabilità di re-emigrazione. Se il Dl Crescita va nella giusta direzione, garantendo un’estensione a chi mette radici in Italia — nello specifico, ai contribuenti con figli minori e a chi acquista un immobile adibito a prima casa –, l’assenza di un limite anagrafico e l’eccessiva durata rischiano di vanificare i benefici e di creare iniquità nel sistema fiscale. Infine, appare ingiustificato estendere gli incentivi ai lavoratori non laureati o poco qualificati.

In conclusione, gli incentivi fiscali sono uno strumento utile per stimolare il rientro di capitale umano, a patto che siano ben disegnati e accompagnati da misure per affrontare le cause dell’emigrazione (e della re-emigrazione allo scadere degli incentivi).

* I risultati di questo lavoro sono stati presentati nel panel “Generazione “Zaino in spalla”: come rendere l’Italia più attrattiva per i giovani? ” al Festival Internazionale dell’Economia di Torino.