Inflazione e rialzo dei tassi di interesse hanno ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone. Non tutti però ne sono consapevoli, perché l’educazione finanziaria resta scarsa. Per rafforzarla, Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno pubblicato una scheda informativa che spiega come prendere decisioni finanziarie. Reddito di cittadinanza e bonus edilizi sono finiti sotto accusa nel nostro paese. Negli Stati Uniti, invece, i crediti di imposta cedibili o rimborsabili sono il fondamento non solo del sostegno ai lavoratori poveri, ma anche delle politiche di rilancio dell’economia. La legge di bilancio 2023 ha inasprito i requisiti per aderire a “Opzione donna”, fino a renderla quasi inaccessibile. Eppure, era uno dei pochi strumenti di flessibilità in uscita dal lavoro in linea con un sistema contributivo ben disegnato. La ricerca finanziaria rende più trasparente il mercato, ma ormai sono pochi ad occuparsene perché le rigide regole europee ne rendono complessa la remunerazione. La Ue cerca ora di tornare sui suoi passi, tuttavia i cambiamenti finora proposti non risolvono la questione.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

