Non sarà semplice far quadrare i conti nella manovra di bilancio. Per questo si torna a parlare di privatizzazioni. Tuttavia, la lista di imprese pubbliche che non appartengono a settori strategici si restringe a pochi nomi. Dalla loro vendita difficilmente si potrebbero ottenere i 18 miliardi ipotizzati. Il confronto tra l’attuazione dei piani di ripresa e resilienza di Italia e Spagna va tutto a vantaggio di Madrid. Gli spagnoli sono avanti nella realizzazione dei progetti e ora chiedono una espansione del loro Piano originale. Il nostro paese, invece, ha proposto una revisione “di ripiegamento”. Accordi e alleanze con paesi autocratici, permettono a Putin non solo di aggirare le sanzioni e, almeno per il momento, salvare la Russia dalla crisi, ma anche di spingere i paesi occidentali verso la recessione: un problema soprattutto per l’Europa. Attraverso le catene globali del valore, le imprese multinazionali possono svolgere un ruolo chiave nella diffusione nei paesi meno sviluppati delle tecnologie e delle conoscenze necessarie alla transizione ecologica. I risultati di uno studio.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

