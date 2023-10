Nella legge di bilancio 2024 il governo pensa di confermare gli sgravi contributivi del 2023 per sostenere i redditi di lavoro dipendente. Si aggiunge poi la riforma dell’Irpef. Sono entrambe misure temporanee e costose per le casse dello stato, che complicano il sistema tributario. La riduzione del debito pubblico italiano indicata nella Nadef è molto piccola e dipende da previsioni ottimistiche sulla crescita. Sono numeri che rendono difficile il rispetto dei parametri europei, anche in un eventuale rinnovato Patto di stabilità. Il decreto Sud prevede la creazione di una Zes (Zona economica speciale) Unica, accentrando tutte le decisioni di politica industriale e di sviluppo del Mezzogiorno. A patto di rispettare alcune condizioni, potrebbe rivelarsi una scelta corretta per superare inefficienze e ritardi. L’aumento delle diseguaglianze di reddito negli ultimi trent’anni nel nostro paese è dovuto soprattutto alla diminuzione delle settimane lavorate, per il diffondersi di contratti atipici. Lo indicano i risultati di una ricerca. Un altro studio mostra poi che anche le differenze di salario annuale con Francia e Germania non dipendono da disparità nelle retribuzioni, ma dall’alto numero di persone che in Italia non lavorano e non hanno reddito. Scuole autonome e ispirate ad approcci pedagogici diversi da quelli stabiliti dal ministero possono migliorare l’apprendimento degli studenti, come si ricava dall’esperienza delle Free Schools inglesi. Serve però un’autorità esterna che ne valuti attività e risultati.

