Continua su lavoce.info il dibattito sul Rapporto Draghi, presentato a Bruxelles il 9 settembre. In questa uscita analizziamo le proposte per il settore delle telecomunicazioni. Se è apprezzabile la ricerca di una maggiore armonizzazione fra le regolazioni dei diversi paesi e delle procedure e tempistiche delle gare per l’assegnazione delle frequenze, altre indicazioni del Rapporto appaiono meno condivisibili. Per esempio, quelle sull’allentamento indiscriminato dei criteri di valutazione delle fusioni. Dopo molte esitazioni, che hanno innervosito i mercati, la Fed ha deciso di tagliare i tassi di 50 punti base. Una mossa che farà bene all’economia europea, perché induce la Bce a fare altrettanto. La scelta potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime elezioni presidenziali Usa, perché è un riconoscimento alla politica economica dell’amministrazione Biden, capace di fermare l’inflazione senza penalizzare la crescita economica. Tutta l’industria europea fa fatica nel 2024. A soffrire di più è quella tedesca, colpita nel suo settore di punta: l’auto. In Italia sono in crisi alcuni comparti tradizionali del made in Italy – il sistema moda su tutti – anche se altri segmenti danno segnali di ripresa. Le esportazioni cinesi sono sempre state un caso unico nel commercio internazionale. Prima per la capacità di conquistare in pochi anni quote significative nel mercato mondiale partendo da zero. Ora continuano a stupire perché mantengono posizioni dominanti anche in un mondo sempre più frammentato. Merito di un sistema economico certamente inefficiente, ma dinamico. La procedura per la concessione del credito d’imposta per la Zes Unica si è rivelata complessa e poco chiara. Il governo è già intervenuto con alcune modifiche. Ma proprio le difficoltà in cui è incorso il provvedimento suggeriscono indicazioni utili per rendere più efficace l’agevolazione in futuro.

Domani, sabato 21 settembre, sarà in edicola e sul web il nuovo numero di eco sulle problematiche del sistema scolastico italiano: investire nella scuola è necessario, perché è un investimento sul futuro. eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero analizza l’estendersi dei territori europei colpiti dalla siccità e i danni economici che ne derivano.

Sono due gli e-book pubblicati da lavoce.info prima dell’estate, dedicati a due argomenti che non hanno certo perso di attualità. Con “La storia infinita dell’autonomia differenziata” ripercorriamo, attraverso gli articoli pubblicati su lavoce.info, gli ultimi sette anni della vicenda dell’autonomia differenziata, dal referendum lombardo-veneto fino ai nostri giorni. L’obiettivo è fare chiarezza su un tema che si presta facilmente alla propaganda politica. “L’inflazione del nostro scontento” riunisce invece gli articoli sul tema pubblicati di recente su lavoce.info. Nell’e-book ci soffermiamo sui vari momenti e sui diversi aspetti della crescita dei prezzi, dalle cause scatenanti alle conseguenze, dalle risposte dei governi ai nuovi approcci delle banche centrali, tracciando un quadro complessivo su un episodio inflazionistico per molti versi eccezionale.

