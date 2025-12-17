Lavoce in mezz’ora è il format di divulgazione di lavoce.info: due volte al mese, in mezz’ora di conversazione, affrontiamo temi centrali per il dibattito pubblico con esperte ed esperti.

In questa puntata parliamo con Andrea Prat, professore di economia alla Columbia University, di una domanda cruciale: la verità è in crisi?

La crescita della disinformazione, la perdita di fiducia nei media e la polarizzazione alimentata dai social stanno trasformando il rapporto tra informazione, opinione pubblica e democrazia. Capire queste dinamiche è essenziale per valutare la qualità delle nostre scelte collettive e la salute dei sistemi democratici.

Lavoce.info è un sito di informazione economica che si ispira a tre principi: indipendenza, eccellenza e gratuità.

