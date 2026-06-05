Negli Stati Uniti Kevin Warsh è entrato ufficialmente in carica come diciassettesimo presidente della Federal Reserve. Il suo programma invoca un “regime change” per la banca centrale americana, ma dovrà cercare il consenso degli altri membri del board per realizzarlo. In Europa un gruppo di banche primarie procede spedito verso il lancio di una stablecoin denominata in euro. Non sembra però che possa diventare una vera moneta. Il background familiare continua a influenzare significativamente i risultati socioeconomici delle persone: per una maggiore mobilità intergenerazionale il canale chiave è l’istruzione, secondo un’analisi sui paesi Ocse. L’Italia ha un enorme patrimonio culturale, poco sfruttato dal punto di vista economico. Per esempio, basterebbe un piccolo aumento del prezzo dei biglietti dei musei per ottenere le risorse per finanziare politiche per la natalità.

Il “grafico per capire” di oggi mostra chi tra Unione europea e Stati uniti fornisce più aiuti finanziari, umanitari e militari all’Ucraina. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Guido Ascari, professore di Economia all’Università di Pavia, Economic Advisor e Head of Monetary Policy della banca centrale dei Paesi Bassi, affrontiamo la questione del declino dell’economia italiana, reso impietosamente evidente dai dati.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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