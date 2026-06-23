L’euro digitale fa un passo avanti con il primo via libera del Parlamento europeo al regolamento che ne definisce l’introduzione. Ma il suo percorso è ancora lungo e il mercato, intanto, cerca alternative. Negli Stati Uniti inizia l’era Warsh alla guida della Fed. Traspare subito la volontà di ridimensionare strumenti che hanno definito la moderna pratica delle banche centrali per tornare verso modelli che la storia ricorda soprattutto per le loro conseguenze negative. A guardare solo i numeri, il programma Gol per l’occupazione dei lavoratori è un successo. Ma prima di definirlo tale servirebbe un’analisi qualitativa indipendente dei risultati raggiunti. Anche lo sport può avere un ruolo nel favorire l’integrazione dei migranti. A patto però che i programmi tengano conto che il campo da gioco non è uno spazio completamente neutrale e può riprodurre gerarchie e disuguaglianze presenti nella società. A pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Marco Onado.



Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si chiuderà il 30 giugno. Il “grafico per capire” di oggi mostra quanto il Pnrr ha fatto crescere l’economia italiana. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Nerina Dirindin, professoressa ed economista che si occupa di welfare e politiche sanitarie, discutiamo dello stato di salute della sanità italiana.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato all’economia della Cina. Strategie pluridecennali che hanno permesso al gigante asiatico di conquistare primati industriali e tecnologici. E ora l’Occidente – e l’Europa in particolare – si trova ad affrontare una sfida che ancor prima che commerciale è istituzionale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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