L’idea del governo di finanziare il taglio delle accise sui carburanti aumentando quelle sui prodotti da fumo era infelice fin dal principio. Perché le accise non sono solo una fonte di gettito, Hanno la funzione di scoraggiare il consumo di alcuni beni, come benzina e sigarette appunto, che causano danni il cui costo ricade sulla collettività. Alzarle e abbassarle secondo necessità contingenti, ne mina la coerenza con obiettivi generali che si dichiara di voler perseguire. L’Italia è un paese da visitare: la conferma arriva da dati e indagini di mercato. Ed è anche un paese più conveniente di altri che si affacciano sul Mediterraneo. Ma una competitività di solo prezzo, basata sui salari molto bassi dei lavoratori, è il contrario di una strategia lungimirante per il settore turismo. Aumentano le persone non autosufficienti e aumentano le indennità di accompagnamento, che sono oggi il principale sostegno pubblico per chi si trova in questa condizione. Ma per una corretta programmazione delle risorse economiche e sanitarie necessarie, occorre tener presente l’effetto cumulativo prodotto dal numero dei beneficiari in crescita e dall’allungamento del periodo durante il quale si percepisce il sussidio.

Il “grafico per capire” di oggi mostra la quota di lavoratori occupati nelle multinazionali nei diversi paesi europei, evidenziando la posizione dell’Italia. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

“Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info che affronta temi d’attualità con l’aiuto di esperti, tornerà con nuove interviste a settembre. Nella prima stagione, “Lavoce in mezz’ora” ha proposto ventritré interviste a professori universitari e professionisti, che hanno approfondito e spiegato tematiche di largo interesse. Ecco alcuni degli argomenti che più hanno attirato l’attenzione dei lettori: il turismo con Riccardo Trezzi; la deglobalizzazione con Italo Colantone; gli stipendi con Andrea Garnero; il declino italiano con Guido Ascari; le disuguaglianze con Alberto Bisin; la legge di bilancio con Roberto Perotti; le piccole imprese con Raffaella Sadun; il debito pubblico e la demografia con Carlo Favero.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’energia e in particolare al nucleare. Non sarà certo la legge delega sul ritorno all’atomo, da poco approvata, a risolvere la vulnerabilità dell’Italia agli shock energetici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza la dipendenza energetica di Italia ed Europa, una delle principali fragilità emerse negli ultimi anni, dovuta al ruolo ancora centrale di petrolio e gas e alla necessità di ricorrere in larga parte alle importazioni, con situazioni molto diverse tra i paesi.

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