Anche il governo riconosce ormai che il drenaggio fiscale ha aumentato il prelievo sui redditi dei contribuenti. Anzi, sottolinea il fatto che si creano così spazi fiscali aggiuntivi, dato che la Commissione europea lo considera una misura discrezionale di aumento delle entrate. Il golden power è uno strumento pensato per tutelare la sicurezza nazionale e proteggere gli asset strategici da acquisizioni potenzialmente rischiose. Ma l’allargamento del perimetro di applicazione del 2020 ha temporaneamente ridotto l’attività di fusione e acquisizione nei settori più innovativi dell’economia italiana, probabilmente per l’incertezza iniziale sulle modalità di applicazione della norma. L’educazione Montessori mira più allo sviluppo umano che alla formazione di “risorse” umane. Investire in scuole che adottino il metodo autentico di Maria Montessori può aiutare a formare nuove generazioni che saranno in grado di dialogare meglio con chi vive al di là delle nostre frontiere. La Premier League domina nel mondo del calcio perché le squadre inglesi, comprese quelle di seconda divisione, sono molto più ricche rispetto a quelle degli altri campionati. Lo confermano stime sul valore del giocatore più prezioso della rosa. La nostra Serie A è più equilibrata di quanto comunemente si pensi, ma su valori mediani ben più bassi.

Il “grafico per capire” di oggi si occupa del prezzo dei biglietti aerei nei paesi dell’Unione europea, che hanno un andamento molto altalenante. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

“Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info che affronta temi d’attualità con l’aiuto di esperti, tornerà con nuove interviste a settembre. Nella prima stagione, “Lavoce in mezz’ora” ha proposto ventritré interviste a professori universitari e professionisti, che hanno approfondito e spiegato tematiche di largo interesse. Ecco alcuni degli argomenti che più hanno attirato l’attenzione dei lettori: il turismo con Riccardo Trezzi; la deglobalizzazione con Italo Colantone; gli stipendi con Andrea Garnero; il declino italiano con Guido Ascari; le disuguaglianze con Alberto Bisin; la legge di bilancio con Roberto Perotti; le piccole imprese con Raffaella Sadun; il debito pubblico e la demografia con Carlo Favero.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato all’energia e in particolare al nucleare. Non sarà certo la legge delega sul ritorno all’atomo, da poco approvata, a risolvere la vulnerabilità dell’Italia agli shock energetici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza la dipendenza energetica di Italia ed Europa, una delle principali fragilità emerse negli ultimi anni, dovuta al ruolo ancora centrale di petrolio e gas e alla necessità di ricorrere in larga parte alle importazioni, con situazioni molto diverse tra i paesi.

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