Vale la pena rimpiangere il Reddito di cittadinanza?

In una fase di recessione economica, il Rdc è riuscito a contenere la disuguaglianza e le situazioni di più grave indigenza economica. La valutazione per il mercato del lavoro in Toscana mostra però che la misura non ha aumentato le opportunità di impiego.

Né effetto divano, né inclusione attiva

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) non è stato solo una misura di contrasto alla povertà, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro per una quota non trascurabile di beneficiari.

Nel dibattito politico, come nell’opinione pubblica, la discussione sulla sua utilità è stata accesa sin dai primi giorni della sua introduzione e continua a esserlo ancora oggi, nonostante la misura non sia più in vigore.

Non manca il materiale – pubblicato anche su questo sito – finalizzato a dimostrarne l’efficacia nel perseguire la giustizia distributiva. In una fase storica connotata da una seria recessione, il Rdc ha contenuto, nonostante alcune criticità, la disuguaglianza e le situazioni di più grave indigenza economica.

Più limitata, invece, è la documentazione degli effetti che il Rdc ha avuto sul destino occupazionale dei soggetti che, oltre a ricevere il trasferimento in denaro, sono stati presi in carico dai centri per l’impiego. Un recente studio di Irpet inizia a colmare questa lacuna, concludendo che la misura ha avuto effetti sostanzialmente neutrali sugli esiti occupazionali dei beneficiari.

In sintesi, il Rdc non avrebbe disincentivato la ricerca attiva di un lavoro, e quindi non ci sarebbe stato il temuto effetto divano. Al tempo stesso, non avrebbe neanche aumentato le opportunità di trovare un impiego. L’eterogeneità degli effetti, fra le diverse fattispecie di utenza, sarebbe stata molto limitata. Con riferimento al calendario temporale dell’intervento, in un primo tempo gli esiti occupazionali sarebbero stati negativi, per diventare successivamente positivi. Ma in entrambi i casi con effetti trascurabili sul numero di giornate lavorative.

Queste considerazioni valgono per il mercato del lavoro in Toscana, a cui si riferiscono i dati impiegati nell’esercizio di valutazione. Una generalizzazione dei risultati a tutta l’Italia non sarebbe probabilmente corretta, per le differenze di contesto di molte regioni del Sud, ma riteniamo che non sia azzardato estendere le precedenti considerazioni di merito alle regioni del Centro Nord, che non sono troppo distanti dalla Toscana per caratteristiche produttive, dotazione di capitale sociale e livelli di sviluppo economico.

Lo studio

La strategia di valutazione adottata prende le mosse da un confronto tra due gruppi. Il primo (trattati) sono i beneficiari del Rdc che hanno sottoscritto il patto per il lavoro. Il secondo gruppo (controlli) sono i non destinatari del Rdc che, come i trattati, erano registrati a febbraio 2019, un mese prima che la misura entrasse in vigore, come disoccupati presso i centri per l’impiego toscani. Gli effetti occupazionali sui giorni lavorativi mensili da marzo 2019 (entrata in vigore del Rdc) a dicembre 2020 sono stimati tramite il metodo della differenza nelle differenze.

Il grafico 1 mostra in ordinata i giorni lavorativi mensili, in più o in meno, che è possibile attribuire mediamente ai trattati rispetto al loro stato controfattuale senza trattamento e l’intervallo di confidenza del relativo valore. Quando l’intervallo non ricomprende lo zero, l’effetto del trattamento è significativamente positivo o negativo. In ascissa sono indicate le categorie di utenza prese in esame. Pur non disincentivando l’offerta di lavoro, perché i trattati non riducono significativamente le giornate lavorate una volta che percepiscono il Rdc, le politiche di attivazione del lavoro non sono state in grado di aumentare le giornate lavorative e di fornire una via d’uscita dall’assistenza. Le differenze per fattispecie di utenza sono poco rilevanti.

Grafico 1 – Att per profilo di utenza – 95% IC- Giorni lavorativi mensili

Il grafico 2 illustra l’andamento dell’efficacia della misura dal suo avvio fino al tempo di cesura delle nostre osservazioni. Nell’ordinata, come nel grafico precedente, sono indicati i giorni lavorativi mensili, in più o in meno, che è possibile attribuire mediamente ai trattati rispetto al loro stato controfattuale senza trattamento e il relativo intervallo di confidenza. Nell’ascissa del grafico è invece possibile leggere in quale mese è misurato l’effetto occupazionale del Rdc. Dopo i primi mesi di implementazione, superata la fase di rodaggio, gli effetti del Rdc sul numero di giorni lavorati al mese passano da negativi a nulli, compresi quelli Covid-19, fino a diventare successivamente positivi e statisticamente significativi alla fine del 2020. Alla fine del periodo di osservazione, l’effetto occupazionale stimato è di circa 0,3 giorni di lavoro in più al mese, che è migliore degli 0,11 giorni stimati per l’intero periodo, ma sicuramente molto lontano dal risolvere i problemi di vulnerabilità.

Grafico 2 – Att per mese di calendario – 95% IC- Giorni lavorativi mensili

La misura non ha abolito la povertà. Ma il supporto economico erogato alle famiglie l’ha fortemente contenuta. “Vive le Rdc”, dunque. Oggi più di ieri perché la misura non c’è più – “Le Rdc est mort”, potremmo dire – e quel che c’è al suo posto mostra sulla carta molti limiti.

Ma la povertà non sempre è legata alla mancanza di un lavoro e, soprattutto, non tutti i poveri sono occupabili. E la sovrapposizione, nella misura da poco abolita, fra l’obiettivo di contrastare la povertà e quello di incentivare le opportunità di lavoro, ha creato una governance complessa e cervellotica. In cui hanno spiccato, da un lato, la mancata valutazione preliminare da parte dei servizi sociali della situazione complessiva dei nuclei e, dall’altro, l’idea che le politiche di inserimento attivo dovessero operare per l’intero nucleo familiare, senza distinzione fra i singoli membri.

Due criticità che hanno compromesso l’efficacia del Reddito di cittadinanza nel favorire l’occupabilità dei soggetti.