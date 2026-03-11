I primi giorni di guerra in Medioriente rimandano lezioni di geopolitica e strategia militare che, per quanto provvisorie, non possono essere ignorate. Nella seconda guerra fredda, solo due paesi sembrano aver capito come difendersi in modo efficace.

Non il terzo conflitto mondiale, ma la seconda guerra fredda

I primi dieci giorni di guerra in Iran offrono molte e importanti lezioni di geopolitica e di strategia militare che non possono essere ignorate, anche se alcune dovranno trovare conforto nelle prossime settimane.

In primo luogo, quanti avevano previsto che un attacco all’Iran avrebbe scatenato la terza guerra mondiale sono stati decisamente smentiti. Al di là di qualche protesta formale, Russia e Cina non hanno fatto molto per aiutare il loro storico alleato, nonché strategico fornitore di petrolio e droni. La debolezza russa, impelagata nella guerra in Ucraina, e il mercantilismo pragmatico della politica cinese spiegano il loro comportamento. Che, tuttavia, mostra anche i limiti di entrambi come alleati affidabili sullo scacchiere internazionale.

Sebbene il conflitto in Medio Oriente sia rimasto geograficamente limitato, ha prodotto importanti effetti economici globali e può essere interpretato come un’ulteriore manifestazione della seconda guerra fredda. Questa vede gli Stati Uniti impegnati in una strategia di erosione delle zone di influenza russo-cinesi, iniziata con le operazioni in Venezuela, Panama e Siria, e che presto potrebbe includere anche un cambio di regime a Cuba.

Nuove e vecchie alleanze

La guerra sembra aver ricompattato i paesi arabi sunniti attorno allo storico alleato americano e al più recente partner israeliano (dal tempo degli Accordi di Abramo). La posizione di equidistanza economico-militare che avevano cercato di costruire negli ultimi anni viene forse definitivamente accantonata. L’America trumpiana rimane, per il momento, l’unico partner forte, anche se non sempre affidabile.

Il gruppo dei paesi Brics, che dal 2024 include anche l’Iran, ha mostrato tutta la sua irrilevanza. Non è stata programmata neppure una consultazione informale per gestire una situazione internazionale tanto complessa, che coinvolge molti dei suoi membri, fra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, oltre ovviamente alla Russia e alla Cina. Un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per l’Onu e per altre organizzazioni internazionali, dove le maggioranze che si formano sembrano molto influenzate da interessi contingenti.

I limiti del Trattato di non proliferazione nucleare

Il concetto di diritto internazionale ha tradizionalmente basi giuridiche più deboli rispetto al diritto interno, poiché manca sia di un insieme di regole pienamente vincolanti sia di un’autorità centrale in grado di imporle. Si fonda infatti su trattati, organizzazioni e tribunali internazionali, nonché su principi giuridici che richiedono il consenso degli stati. In un clima di guerra fredda, in cui alcuni stati compiono – direttamente o per procura – atti terroristici o vere e proprie aggressioni contro paesi terzi, diventa ancora più difficile definire i confini e l’effettiva applicazione del diritto internazionale.

Il Trattato di non proliferazione nucleare, a cui l’Iran si appella per giustificare il proprio diritto a sviluppare energia nucleare a scopi pacifici, ha mostrato i suoi limiti. Permette infatti ai firmatari di arricchire l’uranio sul proprio territorio, mentre la maggior parte dei paesi dotati di centrali nucleari trova più conveniente acquistarlo sul mercato internazionale a prezzi relativamente contenuti. Solo gli stati dotati di armi nucleari – come Corea del Nord, India e Pakistan, oltre a Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, e probabilmente Israele – dispongono di impianti nazionali di arricchimento dell’uranio.

Perché allora non vietare all’Iran di arricchire l’uranio, imponendogli invece di acquistarlo sul mercato internazionale? O almeno, perché permettergli di farlo in siti remoti e difficilmente accessibili, sotto le montagne, anziché in impianti pienamente trasparenti? Per anni, l’Occidente ha creduto – forse ipocritamente – che Teheran non avesse intenzione di costruire una bomba atomica e ha siglato accordi che, di fatto, gli avrebbero consentito di diventare rapidamente una potenza nucleare. Tutto ciò, unito alla comprovata capacità missilistica iraniana, rendeva il paese una minaccia oggettiva per la sicurezza internazionale.

Le divisioni nell’Unione europea

L’Unione europea è rimasta divisa, impaurita e incapace di compiere scelte decisive. In mancanza di un vero stato federale, ogni paese ha seguito la propria linea: la Spagna pacifista, il Regno Unito ancora scottato dall’avventura di Tony Blair nella guerra in Iraq, la Francia con l’ambizione di presentarsi come salvatrice dell’Europa offrendo di condividere il proprio ombrello nucleare, la Germania alla ricerca di un nuovo ruolo internazionale e l’Italia chiusa nel suo tradizionale equilibrismo. Se l’Europa non vuole condannarsi all’irrilevanza, deve non solo investire di più nella difesa, ma soprattutto deve evolvere verso una struttura dotata di una ben maggiore coesione politica.

Il destino di Teheran

Non è ancora chiaro se in Iran vi sarà un cambio di regime, né in quale modo potrà realizzarsi. Certo è che la teocrazia che ha governato il paese nell’ultimo mezzo secolo potrebbe uscire da questa guerra estremamente isolata sul piano internazionale e indebolita su quello interno. L’attacco diretto a numerosi paesi limitrofi – Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Oman, Azerbaigian, Turchia e Giordania – rappresenta una deliberata evoluzione strategico-militare rispetto a quella adottata durante la guerra dei dodici giorni di giugno 2025. Nel lungo periodo, tuttavia, la scelta rischia di ritorcersi contro lo stesso regime iraniano.

La crisi economica, che negli ultimi anni ha pesantemente impoverito la classe media, rischia inoltre di affamare letteralmente la popolazione se non si arriverà a una soluzione ragionevole che preveda la revoca delle sanzioni.

Rimane comunque la capacità dell’Iran di danneggiare gravemente l’economia globale attraverso la chiusura dello stretto di Hormuz, probabilmente l’unica arma davvero efficace che gli resta. Si tratta però di un’arma a doppio taglio: colpirebbe soprattutto l’Asia, e in particolare la Cina, che rappresenta ormai il principale partner economico rimasto a Teheran. Inoltre, strangolerebbe molto presto lo stesso Iran, che dipende fortemente dalle entrate petrolifere.

Oggi solo due paesi al mondo, Ucraina e Israele, pur dotati di risorse limitate, sembrano aver imparato a difendersi efficacemente dalle nuove logiche militari basate su tecnologie relativamente semplici, come droni e missili. Anche la bomba atomica, in un certo senso, è diventata una tecnologia relativamente accessibile, che paesi poveri o tecnicamente arretrati – come Corea del Nord, Pakistan e forse lo stesso Iran – possono sviluppare. La dimostrata superiorità tecnologico-militare degli Stati Uniti, soprattutto rispetto alle difese aeree fornite dai russi all’Iran, dovrà quindi confrontarsi con il nuovo scenario politico-militare.

Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce

Correlati