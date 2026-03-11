Lavoce in mezz’ora è il format di divulgazione de lavoce.info: due volte al mese, mezz’ora di conversazione con esperti per approfondire i temi centrali del dibattito pubblico. In questa puntata abbiamo invitato Alessandra Bonfiglioli, professoressa di Economia presso l’Università di Bergamo. L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde dell’economia contemporanea. A differenza delle precedenti rivoluzioni tecnologiche, oggi non sono solo i lavori manuali a essere coinvolti, ma anche molte attività cognitive e professioni qualificate. Il rischio è che la crescita della produttività non si traduca automaticamente in nuova occupazione, con effetti potenzialmente rilevanti su salari e disuguaglianze. Capire se l’IA sarà un volano di sviluppo condiviso o un acceleratore di divari economici è fondamentale per orientare politiche pubbliche, formazione e scelte individuali. Lavoce.info è un sito di informazione economica che si ispira a tre principi: indipendenza, eccellenza e gratuità. Se, come noi, credi in un’informazione libera e indipendente, puoi sostenerci qui. Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce Correlati









Alessandra Bonfiglioli è Professore Ordinario di Economia Politica presso l'Università di Bergamo e Research Fellow del CEPR. In precedenza ha rivestito la stessa posizione presso la Queen Mary University of London ed è stata Assistant Professor presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona. E' attualmente Associate Editor di Economica e in passato lo è stata del Journal of the European Economic Association. Le sue ricerche, rivolte principalmente a studiare la disuguaglianza del reddito, il commercio internazionale, la crescita e le istituzioni, sono attualmente incentrate nell'analisi degli effetti di robot e intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e sulla performance economica a livello di imprese, settori e regioni. È redattrice de lavoce.info.